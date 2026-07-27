Ahmed Şara: İsrail'le güvenlik anlaşması yapmaya çalışıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak üzere çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Şara, müzakerelere birkaç ülkenin daha dahil olduğunu söyledi.

Al Jazeera'ye bir röportaj veren Şara, İsrail'le varılacak anlaşmanın kapsamlı bir barışa yol açmasını umduğunu belirtti.

Tamamı bu akşam yayınlanacak röportajda Şara, olası anlaşmanın Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hakkı konusunda bir taviz içermediğini aktardı. Golan Tepeleri, 1973'te İsrail tarafından işgal edilmişti.

Ahmed Şara, ülkesinin İsrail'le herhangi bir çatışma istemediğini ve güvenlik anlaşmasının yaşanan krize kapsamlı bir çözüm arayışına zemin oluşturacağını savundu.

İsrail ordusu, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde birçok sınır ihlali yapmış, ayrıca bölgeye sıklıkla hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'da yaşanan kriz

Oksijen'in derlediği habere göre Suriye lideri, ülkesinin komşu Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki söylentileri de yalanladı.

Lübnan'da askeri müdahale arayışında olmadıklarını belirten Şara, bunun yerine Lübnanlı yetkilileri krizin çözümü için görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Lübnan'ın güneyi şu anda İsrail işgali altında. Bölgede aylardır Hizbullah güçleriyle İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Lübnan devleti ise hem işgal altındaki toprakları yeniden kazanmak hem de ülkedeki silah kullanma tekelini yeniden oluşturmak istiyor.

Şara da bu yaklaşımı desteklediğini ve Lübnan'daki silah kullanan grupların kısıtlanması için Beyrut yönetimine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

SDG'yle anlaşmaya tam bağlılık vurgusu

İç politika ve ekonomi başlıklarına da değinen Ahmed Şara, ABD ve diğer ülkelerin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımların kaldırılmasının tek başına yeterli olmayacağını, ülkenin aynı zamanda "teröre destek veren devletler" listesinden de çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kuzey ve doğu Suriye'nin bir bölümünü kontrol eden, Kürt ve Arap silahlı gruplardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile imzalanan anlaşmaya da değinen Şara, uygulama sürecinde gecikmeler yaşandığını kabul etti.

Buna karşın hükümetin anlaşmaya tam bağlılığını koruduğunu vurgulayan Şara, sürecin nihayetinde başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını ifade etti.

Şara ayrıca, Suriye yönetiminin 2011-2024 yılları arasındaki iç savaşta kaybolan kişilerin akıbetini araştırmak üzere özel bir komite kurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e göre savaş sırasında yaklaşık 100 bin kişi zorla kaybedildi. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu ise kayıp Suriyeli sayısının 300 bine kadar çıkabileceğini değerlendiriyor.

Şara, kurulacak komitenin uluslararası standartlara uygun şekilde çalışacağını ve bu alanda uzmanlığa sahip ülkelerle yakın iş birliği içinde faaliyet göstereceğini söyledi.