AİHM: Bekleyen davaların yüzde 34'ü Türkiye'den

AİHM verilerine göre mahkemenin 68 bin 450 davalık toplam dava yükünün 23 bin 397'sini Türkiye menşeli davalar oluşturdu. Buna göre bekleyen davaların yüzde 34,2'si Türkiye'den.

Türkiye 2023 yılında en çok 'adil yargılanma hakkının ihlali' ve 'güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali' konularında mahkum edildi.

Basın toplantısında 2023 istatistiklerini açıklayan Siofra O'leary, en fazla başvurunun Türkiye'den yapıldığını belirterek, 2022 ile kıyaslandığında Rusya ile ilgili başvuruların 5 bin, İtalya ile ilgili başvuruların da bin civarında azaldığını söyledi.

Gelen başvuru sayısı düştü

Öte yandan mahkeme, bekleyen tahsisli başvurunun bir önceki yıla göre azaldığını ve 74 bin 650'den 68 bin 450'ye düştüğünü açıkladı. 2022 yılında 45 bin 500 olan yeni başvuru sayısının da 2023 yılında 34 bin 650'ye düştüğü belirtildi.

Raporda, "Mahkeme'nin 2023 istatistikleri, bir adli oluşuma tahsis edilen gelen başvuru sayısında bir düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum temel olarak Rusya, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen başvuru sayısındaki düşüşle açıklanabilir." denildi.