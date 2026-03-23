Air Canada Express'e ait jet, hizmet aracıyla çarpıştı: 2 ölü

ABD'nin New York şehrinde uçak kazası meydana geldi. Air Canada (AC.TO) Express'e ait bir jet, LaGuardia Havalimanı'na iniş sırasında yer hizmeti aracına çarptı. Yerel saatle 23.37'de meydana gelen kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havalimanının bugün saat 14.00'e kadar kapalı kalmasının beklendiğini açıkladı. LaGuardia'nın internet sitesi ise iniş yapması planlanan uçakların diğer havalimanlarına yönlendirildiğini veya kalkış noktalarına geri döndüğünü aktardı.

ABD medyası, uçakta 76 yolcu ve dört mürettebat bulunduğunu bildirdi. New York şehrinin acil durum bildirim sistemi, havalimanı çevresinde iptaller, yol kapanmaları, trafik gecikmeleri ve acil durum ekiplerinin yoğunluğu beklendiğini duyurdu.