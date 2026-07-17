Air China, Airbus'tan 55 uçak alacak

Air China ve iştiraki Shenzhen Airlines, filo kapasitesini artırmak ve daha yakıt verimli uçaklarla filolarını yenilemek amacıyla Airbus'tan toplam 55 uçak satın alacak.

Air China'nın Şanghay Borsası'na yaptığı açıklamaya göre şirket, 15 adet A350-900 geniş gövdeli uçak siparişi verirken, Shenzhen Airlines ise ayrı bir anlaşmayla 40 adet A320neo ailesi dar gövdeli uçak satın alacak.

Teslimatlar 2029'da başlayacak

Ocak 2025 liste fiyatlarına göre yaklaşık 6,09 milyar dolar değerindeki A350-900 uçaklarının 2030-2032 döneminde teslim edilmesi planlanıyor.

Ocak 2024 liste fiyatlarına göre yaklaşık 6,35 milyar dolar değerindeki A320neo ailesi uçaklarının teslimatları ise 2029-2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.

Liste fiyatının altında gerçekleşecek

Air China, Airbus'ın büyük ölçekli uçak satışlarında uyguladığı ticari indirimler nedeniyle fiili işlem tutarının açıklanan 12,4 milyar dolarlık liste fiyatının altında olacağını bildirdi.

Şirket, uçak alımlarının öz kaynaklar, ticari banka kredileri ve diğer finansman yöntemlerinin birleşimiyle finanse edileceğini açıkladı.