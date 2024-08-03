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Air France, Beyrut'a uçuşlarını askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan uçuşlarının tamamını, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal etti.

Haber Merkezi
AA
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Air France, Beyrut'a uçuşlarını askıya aldı
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AA muhabirinin Air France yolcu hizmetlerinden edindiği bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.

Seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren başlaması öngörülüyor

İki başkent arasındaki seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren başlaması öngörülüyor.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

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