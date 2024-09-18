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Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Lübnan ve İsrail'e olan uçuşlarını yarına kadar askıya aldığını açıkladı.

AA
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Air France, Lübnan ve İsrail'e giden uçuşlarını askıya aldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Air France, bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Paris'ten Beyrut ve Tel Aviv'e yapılacak tüm uçuşların yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

Air France, uçuşların yeniden başlamasının sahadaki durumun günlük olarak değerlendirilmesine bağlı olacağını kaydetti.

Şirket, uçuşları iptal edilen müşterilere bilgi verileceğini, biletlerin geri ödeneceğini veya ileri bir tarihe ertelenebileceğini bildirdi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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