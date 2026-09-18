AirAsia’dan finansal durum açıklaması: “Güçlü likiditeye sahibiz”

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AirAsia'nın kurucu ortağı Tony Fernandes, düşük maliyetli hava yolu şirketinin artan jet yakıtı maliyetleri karşısında güçlü likiditeye sahip olduğunu açıkladı. Fernandes, şirketin nakit yönetimi konusunda yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve mevcut koşulların yönetilebilir olduğunu belirtti. Fernandes'in açıklamaları, AirAsia'nın mali durumuna ilişkin yatırımcı endişelerinin arttığı bir dönemde geldi.

1 milyar dolardan fazla kaynak hedefleniyor

Tony Fernandes, AirAsia'nın aralık veya ocak ayına kadar 1 milyar doların üzerinde kaynak sağlamayı beklediğini söyledi. Söz konusu finansmanın ağırlıklı olarak mevcut borçların yeniden yapılandırılması ve yeniden finanse edilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor. Fernandes, bunun yeni sermaye yaratmaktan ziyade finansman maliyetlerini azaltmaya yönelik olduğunu ifade etti.

AirAsia ayrıca uluslararası borç piyasalarından 1 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı ve yerel kredi imkanlarından 700 milyon ringgit elde etmeyi hedefliyor.

Jet yakıtı maliyetleri yüzde 66 arttı

Şirketin karşı karşıya olduğu en önemli baskılardan biri yükselen jet yakıtı fiyatları oldu. AirAsia'nın yakıt maliyetleri ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 66 artarak varil başına ortalama 183 dolara yükseldi. Fernandes, ikinci çeyreğin şirket açısından en zorlu dönem olduğunu söyledi. Fernandes, fiyat artışlarının etkisini azaltmak amacıyla bilet fiyatlarının daha yüksek yakıt maliyetlerini yansıtacak şekilde düzenlendiğini belirtti.

“Kurtarma desteğine ihtiyacımız yok”

AirAsia'nın mali durumuyla ilgili tartışmaların ardından Malezya hükümetinin de şirketin finansman ihtiyaçlarını değerlendirdiği bildirildi. Fernandes ise AirAsia'nın herhangi bir hükümet kurtarma paketine ihtiyaç duymadığını söyledi. Kurucu ortak, şirketin son 25 yılda hükümet desteği almadığını ve mevcut durumda da böyle bir görüşmenin bulunmadığını ifade etti.

Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 18,4 milyar ringgit

AirAsia'nın 30 Haziran itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 18,4 milyar ringgit seviyesinde bulunuyor. Aynı tarihte şirketin nakit ve banka bakiyeleri ise 954 milyon ringgit olarak açıklandı. Fernandes, şirketin mali yapısına yönelik endişelere rağmen operasyonların sürdüğünü ve seyahat talebinin güçlü kaldığını belirtti.

Üçüncü çeyrekte doluluk yüzde 80

AirAsia'nın üçüncü çeyrekteki doluluk oranı yüzde 80 olarak açıklandı. Şirket, dördüncü çeyrek rezervasyonlarının da güçlü seyrettiğini bildirdi. Fernandes, Endonezya, Filipinler ve Tayland'daki operasyonlar açısından olumlu bir tablo gördüğünü söyledi.

Maliyetleri düşürmek için yeniden yapılanma

AirAsia, artan maliyetlere karşı yeniden yapılanma çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket düşük performans gösteren bazı rotaları azaltırken 25 eski uçağı kiraya veren şirketlere iade ediyor. Ayrıca maliyetleri aşağı çekmek amacıyla tedarikçilerle yapılan sözleşmeler yeniden görüşülüyor.

Fernandes, uçakların geri alınmasının ya da kiralayan şirketler tarafından zorunlu şekilde iade edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Airbus ile yeni açıklama bekleniyor

AirAsia, filosunda daha yakıt verimli uçaklara geçiş planını da hızlandırıyor. Şirket, A321LR ve A321XLR stratejisini ilerletirken yakıt verimliliği daha düşük A330 uçaklarını aşamalı olarak filodan çıkarmayı planlıyor. Fernandes ayrıca Airbus ile şirketin büyüme ve stratejisine ilişkin önümüzdeki ay içinde önemli bir açıklama yapılmasının beklendiğini söyledi.