Airbus, Thales ve Leonardo üçlüsüne Brüksel freni: "İmtiyaz beklemeyin"

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Birliği, bir yandan küresel uzay ve savunma pazarında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e karşı yerli bir güç oluşturmaya çalışırken, diğer yandan Brüksel'in katı rekabet kurallarıyla karşı karşıya kaldı. Airbus SE, Thales SA ve Leonardo SpA ortaklığında hayata geçirilmesi hedeflenen "Project Bromo" kod adlı uydu girişimine ilişkin açıklama AB'nin tepe rekabet idaresinden geldi.

Von der Leyen'in desteği rekabet kurallarını değiştirmeyecek

AB Rekabet Şefi Teresa Ribera, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in projeyi övmesinin süreci etkilemeyeceğini kaydetti. Ribera, Komisyonun stratejik sanayi hedefleri ile rekabet hukukunu uygulama sorumluluğunun ayrı tutulduğunu ve birleşme talebinin standart kurallar çerçevesinde titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Stratejik birleşme ile rekabet ortamı karşı karşıya

Fransa'nın Toulouse kentinde kurulması ve yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam etmesi planlanan konsorsiyum, Avrupa'nın parçalanmış uzay sektörünü birleştirmeyi amaçlıyor. Ancak AB yetkilileri, savunma ve uzay gibi stratejik alanlarda dev şirketler oluşturma arzusu ile iç pazardaki adil rekabeti koruma ilkesi arasındaki hassas dengeyi gözetmek zorunda olduklarını vurguluyor.