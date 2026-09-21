Akaryakıt sektöründe dev satış: Suudi borsa devi Türkiye'deki tesisleri inceledi

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Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kontrolündeki devlet şirketi Saudi Aramco, Türkiye akaryakıt pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kritik bir adım attı. Şirket üst düzey yöneticileri, satın alma ve ortaklık temasları kapsamında Türkiye'deki stratejik tesislerde incelemelerde bulundu.

Stratejik tesislerde saha incelemesi yapıldı

Gelişmeler doğrultusunda Suudi heyet, OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji'nin Aliağa, Samsun ve Gebze'de bulunan depolama ve lojistik tesislerini ziyaret etti. Yapılan saha incelemelerinin ardından müzakere sürecinin hız kazandığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iki taraf arasındaki ortaklık ve hisse devri görüşmelerinin önümüzdeki birkaç ay içinde sonuçlandırılarak resmi imzaların atılması planlanıyor. Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydediliyor.

Akaryakıt pazarında yönetim değişiyor

Satış işleminin tamamlanması halinde, Türkiye genelinde yaygın istasyon ağına sahip TotalEnergies ve M Oil gibi markaların yönetim haklarının Saudi Aramco bünyesine geçmesi öngörülüyor. Devir süreciyle birlikte söz konusu markaların kurumsal kimliklerinde ve isim yapılarında değişime gidilmesi bekleniyor.