  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi yaşamını yitirdi

Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada patlama olduğu ifade edildi.

Biri çocuk 24 kişi yaşamını yitirdi

Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Haiti Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini ifade eden Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" dedi.

Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de meydana gelen benzer bir olayda, kaza yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, patlama meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu: Doktora mezunları da başvuranlar arasındaİŞKUR önünde uzun kuyruklar oluştu: Doktora mezunları da başvuranlar arasındaEkonomi

 

Irak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun ettiIrak’ın vize muafiyeti duyurusu, iş dünyasını memnun ettiŞehirler

 

 

Dünya
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin 6 yıl hapsi istendi
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin 6 yıl hapsi istendi
G7 ülkelerinden açıklama: İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatını kınıyoruz
G7 ülkelerinden açıklama: İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatını kınıyoruz
Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz
Rusya: Ukrayna'nın saldırmasına izin verilmesi halinde askeri yanıt vereceğiz
Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı
Irak Başbakanı Sudani: Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu tasarımları tamamlandı
Trump: Kuzey Kore ve İran ile ilgili çoğu sorunu telefonla çözebilirim
Trump: Kuzey Kore ve İran ile ilgili çoğu sorunu telefonla çözebilirim
Amazon’a Hindistan'dan rekabet ihlali soruşturması
Amazon’a Hindistan'dan rekabet ihlali soruşturması