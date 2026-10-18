Akciğerinden operasyon geçiren Papa 14’üncü Leo taburcu edildi
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerindeki kitlenin çıkarılması amacıyla 13 Ekim'de geçirdiği operasyonun ardından hastaneden taburcu edildi.
Vatikan Basın Ofisi, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun sağlık durumuna ilişkin dün açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Papa’nın, geleneksel pazar duasını bugün her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı bildirildi.