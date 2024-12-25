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Akdeniz'de batmıştı! Rus gemisine "terör saldırısı" düzenlenmiş

Akdeniz'de batan Rus kargo gemisi "Ursa Mayor"a terör saldırısı düzenlendiği ve gemide arka arkaya üç patlama meydana geldiği bildirildi. Gemideki 16 mürettebattan 14'ünün kurtarıldığı, 2'sinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.

AA
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Akdeniz'de batmıştı! Rus gemisine "terör saldırısı" düzenlenmiş
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TASS haber ajansına göre, Rus kargo gemisinin ait olduğu Oboronlogistika firmasından yapılan açıklamada, Akdeniz"de batan "Ursa Mayor" isimli kargo gemisine "terör saldırısı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebatın ifadesine göre, 23 Aralık'ta Moskova saatiyle 13.50 sularında gemide arka arkaya 3 patlama meydana geldiği ve geminin yana eğilerek su aldığı kaydedilmişdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Durumu Merkezinden 24 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Ursa Mayor" adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiği ve geminin su alarak battığı bildirilmişti.

Gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ü kurtarılmış, 2 kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

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