Akşam binip sabah başka ülkede olacaksınız: Yeni gece treni hattı geliyor

Avrupa’da demiryolu ulaşımına yönelik yatırımlar genişlerken gece trenlerinin kullanım alanı da büyüyor. European Sleeper, mevcut ağına İskandinavya bağlantısını eklemeye hazırlanıyor. Planlanan yeni güzergâh Brüksel, Amsterdam, Kopenhag ve Malmö arasında ulaşım sağlayacak. Seferlerin 2028 baharında başlaması planlanıyor.

Akşam yola çıkıp sabah varış

Gece trenlerinin temel özelliği, yolculuk süresinin uyku saatleriyle birleştirilmesi. Yolcuların akşam saatlerinde trene binerek gece boyunca seyahat etmesi ve ertesi sabah hedef şehre ulaşması öngörülüyor. İlk planlamaya göre Brüksel ve Malmö’den hareketlerin yaklaşık 19.00, varışların ise ertesi gün 10.00 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Seferlerin hangi sıklıkta yapılacağı ve tüm durakların kesin saatleri ise henüz netleşmedi. Bu model, havaalanındaki check-in ve güvenlik işlemleri gibi zaman alan süreçleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Londra, Paris, Stockholm ve Oslo’ya da bağlantı

Yeni güzergâh yalnızca dört kent arasındaki ulaşımı kolaylaştırmayacak. Hat üzerinden Avrupa’nın farklı merkezlerine de geçiş imkânı oluşabilecek. Brüksel veya Amsterdam üzerinden Londra ve Paris’e, Kopenhag ve Malmö üzerinden ise Stockholm ve Oslo’ya ulaşmak mümkün olacak. Ancak bu şehirler için en az bir aktarma yapılması gerekecek.

Trende yataklı kompartıman seçeneği

European Sleeper, yeni hatla birlikte gece yolculuğunun konforunu da artırmayı hedefliyor. Planlanan trenlerde standart koltukların yanı sıra kuşetli ve yataklı bölümlerin bulunması bekleniyor. Çift kişilik yatak ve özel banyo gibi daha üst düzey seçenekler de değerlendiriliyor. Ancak İskandinavya hattında hangi konaklama alternatiflerinin kesin olarak sunulacağı henüz açıklanmadı.

Gece trenlerinin bir diğer avantajı ise yolculuk ile konaklamanın aynı anda gerçekleşmesi. Yolcular otelde gecelemek yerine trende seyahat ederek hem zaman kazanabilecek hem de yolculuğa devam edebilecek.

European Sleeper yeni hatlar planlıyor

Şirketin İskandinavya projesi, Avrupa'daki büyüme planlarının yalnızca bir bölümü. European Sleeper şu anda Brüksel-Prag ve Paris-Berlin arasında gece treni işletiyor. Şirketin yeni projeleri arasında Brüksel-Milano bağlantısı da bulunuyor. Brüksel-Milano seferinin yaklaşık 17 saat 30 dakika sürmesi ve başlangıçta haftada üç kez yapılması planlanıyor. Tren güzergâhında Köln ve Zürih gibi önemli kentlerde de durulması bekleniyor. Şirket ayrıca ilerleyen dönemde Brüksel-Barselona arasında gece treni işletmek istiyor. Bu proje için henüz kesin bir başlangıç tarihi bulunmuyor.

Bilet fiyatları henüz belli değil

Brüksel, Amsterdam, Kopenhag ve Malmö arasındaki yeni seferlerin bilet ücretleri henüz açıklanmadı. Fiyatların seyahat mesafesi, rezervasyon zamanı ve tercih edilen konaklama türüne göre değişmesi bekleniyor. European Sleeper'ın mevcut seferleri ise fiyatlar konusunda fikir veriyor. Paris-Berlin hattında paylaşımlı kompartımanda tek yön biletler kişi başı yaklaşık 79 eurodan başlarken daha konforlu seçeneklerde ücret yaklaşık 116 euroya çıkabiliyor.

Yeni İskandinavya hattında da koltuk, kuşetli bölüm ve yataklı kabin seçeneklerine göre farklı ücretlendirme yapılması bekleniyor.