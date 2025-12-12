Aktivist Kirk’ün cinayet şüphelisi ABD’de ilk duruşmaya çıktı

Amerikan basınındaki haberlere göre, yarısı basına açık gerçekleştirilen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan Robinson, hakkındaki suçlamaları kabul ya da reddetmedi.

Duruşmada, daha çok davanın şeffaflığı ve halkın davaya erişilebilirliği üzerine odaklanıldı.

Suçlamalara ilişkin ön duruşmaların 18 Mayıs 2026'da başlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.