Al Jazeera: İran'ın pazar günü erken saatlerde İsrail'e saldırı başlatma ihtimali yüksek

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından tüm dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

İsrail'de okul gezileri iptal edildi

İsrail ordusu, ilerleyen günlerde planlanan okul gezileri ve gençlik faaliyetlerinin iptal edildiği açıklandı.

Ordunun açıklamasında İran tehdidine karşı hazırlık kapsamında tüm güçlerin teyakkuzda olduğu ve onlarca uçağın havalandığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada ülkedeki toplantıların da belirli kişi sayısı ile sınırlandıracağını belirtti.

Öte yandan Al Jazeera, çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberle İran'ın pazar günü sabah erken saatlerde İsraile saldırma olasılığının yüksek olduğunu aktardı.

ABD: Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.