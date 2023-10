Al Jazeera, İsrail'in hastane iddiasını çürüttü

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.

Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

İsrail tarafı ise suçu Filistin tarafından atılan roket attı ve iddiasını kanıtlamak için bir dizi belge ve ses kaydı yayınladı.

İsrail kendisini savunurken, Al Jazeera'nın görüntülerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali de bu argümanı kullanan isimler arasındaydı.

İsrail'in paylaşımlarını mercek altına alan Al Jazeera, İsrail tarafından paylaşılan 'kanıt'ları inceledi ve vardığı sonucu kamuoyu ile paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Al Jazeera'nın dijital araştırması, İsrail ordusunun Gazze'deki El Ahli Arap hastanesine yapılan saldırının başarısız bir roket fırlatmasından kaynaklandığı yönündeki iddiasına hiçbir dayanak bulamadı.

Bu yanlış bilgiyi yayan isimlerin başında gelen Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım gelmişti.

Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yapmış, ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini silmişti.

Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etmişti.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army's claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL