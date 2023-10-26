Al Jazeera muhabiri, İsrail saldırılarında ailesini kaybetti

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi.

Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi.

Dahduh'un, küçük kızını kucağında taşıdığı görüntüler de acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığı açıklandı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh'un ailesi için taziye mesajı yayımlandı.

Dahduh'un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı.

Al Jazeera, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'un ailesini öldürmesini kınadı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Al Jazeera Medya, gazeteci Vail ed-Dahduh'un ailesinin Gazze'de öldürülmesini kınıyor. İsrail'in hava saldırısında ailesini kaybeden meslektaşımız Vail ed-Dahduh'a en içten taziyelerini sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinden enkaz altında kalanların olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin ayrım gözetmeksizin saldırısı, Dahduh’un eşinin, oğlunun ve kızının üzücü kaybına yol açtı, ailesinin geri kalanı da enkaz altında kaldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh'un ailesinin yerinden edildiği hatırlatılarak, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tüm sivillerin güneye gitmesi çağrısının ardından, Dahduh’un ailesi sığınacak bir yer aramıştı ancak Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evleri de hedef alındı." denildi.

Al Jazeera'nın çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "Al Jazeera, Gazze’deki meslektaşlarımızın güvenliğinden son derece endişe duymaktadır ve onların güvenliğinden İsrailli makamları sorumlu tutmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Al Jazeera, Vail ed-Dahduh'un ve sayısız kişinin ailesini kaybetmesine yol açan Gazze'de masum sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasını ve öldürülmesini şiddetle kınıyor. Uluslararası topluma sivillere yönelik bu saldırılara müdahale etmeye ve son vermeye, böylece masum hayatları koruma çağrısında bulunuyoruz."