Alarm bile çalmadı! 15. yüzyılın paha biçilemez eserleri bir gecede yok oldu

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Rönesans'ın değerli eserleri ortadan kayboldu

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Messina Bölgesel Disiplinlerarası Müzesi'nden Antonello da Messina'ya atfedilen San Gregorio Poliptiği'nin üç paneli ile "Çocuklu Meryem ve Mesih" konulu çift taraflı panelin cumartesi gecesi çalındığını doğruladı.

Güvenlik güçleri, hırsızların alarm sistemlerini tetiklemeden müzeye nasıl girdiklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın arkasındaki kişi veya kişilerin kimliği de araştırılırken, İtalyan haber ajansı Ansa'ya göre soruşturmacılar eserlerin kara borsa sanat kaçakçıları tarafından sipariş üzerine çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hırsızlık saat 21.50 civarında gerçekleşti

Müze Müdürü Marisa Mercurio, hırsızlığın cumartesi günü yerel saatle yaklaşık 21.50'de gerçekleştiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Mercurio, eserlerin çalınmasını müze, Messina kenti ve sanat dünyası açısından büyük bir kayıp olarak nitelendirdi.

Eserler 15. yüzyıla uzanıyor

Sicilya'da doğup büyüyen Antonello da Messina, erken Rönesans döneminin önemli ressamları arasında gösteriliyor.

San Gregorio Poliptiği'nin 1473 yılında yapıldığı ve Meryem Ana'yı bebek İsa ile birlikte tasvir ettiği belirtiliyor.

Çalınan diğer eser olan Madonna ve Mesih tasvirli küçük çift taraflı panelin ise geçmişte özel ibadet amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

"Messina'nın tarihinin çalınmasına izin vermeyeceğiz"

Messina Belediye Başkanı Federico Basile, hırsızlığın kentte büyük öfkeye neden olduğunu belirtti.

Basile, yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü ve öfke duyduklarını ifade ederek Messina'nın tarihinin çalınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Avrupa'da müze hırsızlıkları yeniden gündemde

İtalya'daki olay, Avrupa'da müzeleri hedef alan son hırsızlık olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın sanat suçları konusunda uzmanlaşmış birimi, Parma yakınlarındaki bir müzeden çalınan Cézanne, Renoir ve Matisse'e ait üç eserin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Geçen yılın sonlarında ise bir çete, Paris'teki Louvre Müzesi'ne gündüz saatlerinde girerek milyonlarca euro değerindeki tarihi mücevherleri çalmıştı.

İtalya'daki son hırsızlıkla birlikte gözler yeniden Avrupa müzelerindeki güvenlik önlemlerine çevrilirken, 15. yüzyıldan kalma dört eserin nerede olduğu ve kimlerin elinde bulunduğu sorusu ise gizemini koruyor.