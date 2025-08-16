  1. Ekonomim
  3. Donald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdık
Donald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirve ile ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerini değerlendirdi.

Donald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdık
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Alaska'da "harika ve çok başarılı bir gün" gerçekleştiğini belirtti.

"Avrupa liderleriyle yaptığım telefon görüşmesi 'çok iyi' geçti"

Putin ile düzenledikleri zirvenin de Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olduğu Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinin de "çok iyi" geçtiğini vurgulayan Trump, "Taraflarca, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman geçerliliğini yitiren sıradan bir ateşkes anlaşması değil, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak olduğu kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

