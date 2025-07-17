Alaska'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Depremin ardından NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi), Alaska Yarımadası’nın büyük bir bölümü ve anakaranın güney ucundan Anchorage yönüne kadar uzanan alan için tsunami uyarısı yayınladı.

Michigan Teknoloji Üniversitesi’ne göre, 7.0–7.9 arası büyüklükteki depremler “ciddi hasara yol açabilecek” büyüklükte kabul ediliyor ve bu tür büyük depremler yılda yalnızca 10-15 kez görülüyor.

Yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.