Alaska'nın batısını Halong Tayfunu vurdu: 1 kişi öldü, 1500'den fazla kişi yerinden oldu
ABD’nin Alaska eyaletinin batısını etkileyen Halong Tayfunu, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.500’den fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı.
Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu, şiddetli yağış ve fırtınaya yol açtı.
Sel felaketinde 1 kişi öldü
Yetkililer, tayfunun ardından sele kapılan 51 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığını aktardı.
Bazı yerleşim yerlerinde evlerin temellerinden sökülüp sulara kapıldığını belirten yetkililer, bazı köylerin tamamen sular altında kaldığını duyurdu.
Yetkililer, tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden olduğunu, bölge sakinlerinin sığınaklara ve şehir merkezlerine tahliye edildiğini ifade etti.