  3. Alaska'nın batısını Halong Tayfunu vurdu: 1 kişi öldü, 1500'den fazla kişi yerinden oldu
ABD’nin Alaska eyaletinin batısını etkileyen Halong Tayfunu, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1.500’den fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, hafta sonu Alaska'nın batısını vuran Halong Tayfunu, şiddetli yağış ve fırtınaya yol açtı.

Sel felaketinde 1 kişi öldü

Yetkililer, tayfunun ardından sele kapılan 51 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığını aktardı.

Bazı yerleşim yerlerinde evlerin temellerinden sökülüp sulara kapıldığını belirten yetkililer, bazı köylerin tamamen sular altında kaldığını duyurdu.

Alaska'nın batısını Halong Tayfunu vurdu: 1 kişi öldü, 1500'den fazla kişi yerinden oldu - Resim : 1Yetkililer, tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden olduğunu, bölge sakinlerinin sığınaklara ve şehir merkezlerine tahliye edildiğini ifade etti.

