Alevlerin ilerlediği manastır boşaltıldı: 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar çıkarıldı (Video)

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İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor.

Yangın, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da şiddetlendi. Şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alanı küle dönerken, 16 kasaba tahliye edildi.

Aragon özerk bölgesi başkan yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena manastırına doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti.