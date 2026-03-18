Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani için bugün cenaze töreni düzenlenecek

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve Besic güçleri komutanı Gulam Rıza Süleymani için bugün İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenlenecek.

İran merkezli Tesnim haber ajansının aktardığı bilgiye göre tören, yerel saatle 13:30’da Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda başlayacak.

Törenin ayrıca, 4 Mart’ta ABD’nin İran’a ait IRIS Dena savaş gemisini torpido ile batırması sonucu hayatını kaybeden 84 denizci için de gerçekleştirileceği bildirildi.

İran, dün Laricani ve Süleymani’nin İsrail saldırılarında öldüğünü duyurmuştu. İran Genelkurmay Başkanı Amir Hatemi, söz konusu ölümlerin ardından “kararlı” bir misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Laricani "Gölge rehber" olarak anılıyordu

İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımlamıştı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü" ifadeleri kullanılmıştı.

İran güvenlik bürokrasisinin en kritik isimlerinden biri olan Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Siyasi etkisi nedeniyle “gölge rehber” olarak tanımlanan Laricani, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de biliniyordu.