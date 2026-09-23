Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor: Takvim belli oldu

Çin merkezli teknoloji şirketi Alibaba, küresel bulut ve veri merkezi altyapısını genişletme planına Türkiye’yi de dahil etti. Şirket, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini kuracağını duyurdu. Alibaba’nın bu adımı, şirketin Avrupa ve Orta Doğu’daki veri merkezi yatırımlarını genişletme planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Türkiye İçin 12 Aylık Takvim

Alibaba yöneticisi Li Feifei, şirketin Hangzhou’da düzenlenen Apsara konferansında küresel altyapı planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Alibaba Cloud, önümüzdeki 12 ay içerisinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerini oluşturacak. Şirket ayrıca Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong’daki veri merkezi altyapısını da genişletecek.

Yeni yatırımların, Alibaba’nın farklı pazarlarda yerelleştirilmiş bulut ve yapay zeka hizmetleri sunma kapasitesini artırması hedefleniyor.

Alibaba’nın Küresel Altyapısı Büyüyor

Alibaba, bulut bilişim yatırımlarının yanı sıra yapay zeka altyapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, Apsara konferansında yeni bir yapay zeka çip serisini tanıtırken daha büyük temel yapay zeka modelleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Alibaba’nın planları arasında 2032 yılına kadar dünya genelinde 20 gigavatlık veri merkezi ağı oluşturmak da bulunuyor.

Yeni Bulut Bölgesi Ne Anlama Geliyor?

Bulut bölgesi, bulut bilişim şirketlerinin veri merkezlerini belirli bir coğrafi alan içerisinde konumlandırdığı altyapı yapısını ifade ediyor. Bir bulut bölgesi tek bir veri merkezinden oluşabileceği gibi birden fazla veri merkezini de kapsayabiliyor. Alibaba’nın Türkiye’de oluşturacağı ilk bulut bölgesinin şirketin yerel bulut ve yapay zeka hizmetlerini Türkiye pazarında geliştirmesine yönelik altyapı sağlaması bekleniyor.

Alibaba’nın Küresel Rekabeti Genişliyor

Alibaba’nın yeni yatırımları, şirketin Asya dışındaki faaliyetlerini de büyütme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, küresel ölçekte bulut ve yapay zeka altyapısını genişletirken Amazon ve Alphabet gibi teknoloji şirketleriyle rekabet ettiği pazarlardaki varlığını da artırıyor.