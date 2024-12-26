Alibaba'dan 4 milyar dolarlık anlaşma

Alibaba Group, ülkenin hızlı tempolu online perakende sektöründe daha iyi rekabet edebilmek amacıyla Güney Kore operasyonlarını E-Mart'ın e-ticaret platformuyla birleştirmek için bir anlaşmaya yaklaşıyor.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şirketler, bu hafta duyurulabilecek bir ortak girişim anlaşmasının ayrıntıları üzerine çalışıyor.

Kaynaklar, görüşmelerin hala devam ettiğini ve bir anlaşmaya varılması daha uzun sürebileceğini söyledi.