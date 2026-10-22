Alibaba'nın çip teknolojisi 6 milyar sevkiyatı aştı

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Alibaba'nın araştırma birimi DAMO Academy'nin baş bilim insanı Meng Jianyi, 19 Ekim'de Shenzhen'de düzenlenen RISC-V China Summit'te XuanTie mimarisini kullanan çiplerin toplam sevkiyatının 6 milyar adedi aştığını açıkladı. Bu gelişme, şirketin işlemci teknolojisinin farklı elektronik uygulamalarda yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Alibaba, şimdiye kadar daha çok gömülü sistemlerde kullanılan mimarisini yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka ve otomotiv uygulamalarına taşımaya odaklanıyor.

XuanTie, Alibaba'nın geliştirdiği işlemci fikrî mülkiyetini (IP) temel alıyor. Bu teknoloji, üreticilerin kendi işlemcilerini tasarlarken kullanabildiği RISC-V komut seti mimarisinden yararlanıyor.

RISC-V mimarisi neden önem taşıyor?

RISC-V, şirketlerin işlemci tasarlamak için kullanabildiği açık standartlı bir komut seti mimarisi olarak öne çıkıyor. Intel ve Arm gibi şirketlerin geliştirdiği yerleşik işlemci mimarilerine alternatif oluşturan bu yaklaşım, üreticilere kendi ihtiyaçlarına uygun işlemciler geliştirme esnekliği sunuyor.

Çinli teknoloji şirketleri açısından RISC-V'nin önemi, ABD öncülüğündeki ihracat kısıtlamalarının teknoloji tedarik zincirlerinde yarattığı belirsizlikle de bağlantılı. Açık standartlı mimariler, yabancı işlemci tasarım teknolojilerine bağımlılığı azaltmaya yardımcı olabilecek seçenekler arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte RISC-V kullanılması, üretim ekipmanları, üretim tesisleri veya diğer yabancı teknolojilere yönelik bütün bağımlılıkların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Alibaba yapay zeka sunucularına yöneliyor

Alibaba, XuanTie ailesini daha yüksek performans gerektiren uygulamalara taşımak amacıyla işlemci geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin C950 işlemcisi, yapay zeka ajanları, bulut sistemleri ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri için geliştirildi.

Alibaba, C950'nin bir önceki nesil C920'ye kıyasla üç kattan fazla performans sunduğunu belirtiyor. Bu performans karşılaştırması şirketin kendi açıklamasına dayanıyor.

Yapay zeka uygulamalarında işlemci performansının yanı sıra bellek bant genişliği, veri aktarımı ve yazılım optimizasyonu da önem taşıyor. DAMO Academy yetkilileri, bu unsurların birlikte tasarlanmasının yüksek performanslı sistemlerin geliştirilmesinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

Otomotiv sektörü için yeni işlemci duyuruldu

DAMO Academy, 19 Ekim'de ayrıca otomotiv uygulamalarına yönelik XuanTie E908A işlemci IP'sini tanıttı. Güvenlikle ilgili hesaplama görevleri, araç kontrol sistemleri ve araç ağ geçitleri için tasarlanan çözümün otomotiv sektörünün işlevsel güvenlik gereksinimlerini karşılaması hedefleniyor.

Şirket, E908A'nın ASIL-B ve ASIL-D düzeyindeki otomotiv işlevsel güvenlik gereksinimlerini desteklediğini açıkladı. Bu standartlar, araçlardaki elektronik sistemlerin güvenlikle ilgili işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılıyor. DAMO Academy ayrıca otonom sürüş ve fiziksel yapay zeka uygulamalarına yönelik işlemci yol haritasını paylaştı. Planlanan C950A otomotiv işlemcisinin, mevcut otomotiv odaklı RISC-V ürünlerinden beş kat daha yüksek performans sunması hedefleniyor. Ürünün 2027 yılının sonuna doğru piyasaya çıkması öngörülüyor.

RISC-V pazarında büyüme beklentisi

DAMO Academy'nin paylaştığı değerlendirmede araştırma şirketi Omdia'nın küresel RISC-V işlemci sevkiyatlarına ilişkin tahminlerine de yer verildi. Buna göre dünya genelindeki RISC-V işlemci sevkiyatlarının yıllık yaklaşık yüzde 30 büyümesi ve mimarinin 2030 yılına kadar küresel işlemci sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturması bekleniyor. Bu rakamlar gerçekleşmiş pazar sonuçlarını değil, Omdia'nın tahminlerini yansıtıyor. Öngörünün gerçekleşmesi, üreticilerin benimseme kararları, yazılım ekosisteminin gelişimi ve işlemcilerin farklı uygulamalardaki rekabet gücü gibi etkenlere bağlı olacak.

Alibaba'nın XuanTie teknolojisiyle 6 milyar sevkiyat eşiğini aşması, şirketin işlemci tasarımındaki ölçeğini ortaya koyarken yapay zeka ve otomotiv alanındaki yeni ürünleri, büyüme stratejisinin bir sonraki aşamasını oluşturuyor.