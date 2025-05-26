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Alibaba'nın hızlı teslimat portalı günde 40 milyon siparişi aştı

Alibaba'nın hızlı teslimat portalı günde ortalama 40 milyon siparişi aştı.

Haber Merkezi
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Alibaba'nın hızlı teslimat portalı günde 40 milyon siparişi aştı
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Çinli e-ticaret devi Alibaba, 60 dakika içinde ürün teslimatı yapan Taobao Anında Ticaret portalının faaliyete geçtikten sonraki bir ay içinde günlük 40 milyon siparişi aştığını söyledi.

Portal, Alibaba'nın yemek dağıtım kolu Ele.me'deki tüccarları ana yerel alışveriş uygulaması Taobao'ya getiriyor ve son aylarda Çinli çevrimiçi platformlar arasında “anında perakende” olarak adlandırılan alana milyarlarca yatırım yapma yönündeki daha geniş bir hareketin parçası.

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