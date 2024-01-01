Alibaba’ya ‘tekelcilik’ cezası

Çinli JD.com Alibaba’ya karşı açtığı tekelcilik davasını kazandı. JD.com'un resmi WeChat hesabından yapılan açıklamaya göre Pekin Yüksek Halk Mahkemesi, Alibaba’nın pazar hakimiyetini kötüye kullandığına karar verdi ve şirketi 1 milyar yuan (140,68 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

Mahkemenin Alibaba ile birlikte Zhejiang Tmall Network Co ve Zheijang Tmall Technology Co’nun da tekelcilik yaptıklarına ve JD.com’un ciddi zarar görmesine neden olduklarına karar verdiği belirtilen açıklamada, “Bu karar yalnızca JD'nin 'ikiden birini seç' tekeline karşı direnişi açısından adil bir karar değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü yoluyla piyasa adaletini ve rekabet düzenini korumada bir dönüm noktasıdır.” denildi.

Alibaba, 2021 yılında da, Çin'de yürütülen bir anti-tröst soruşturmasında, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2,75 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırılmıştı.