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Aliyev, Azerbaycan uçağında yaşamını yitiren mürettebata 'Milli Kahraman' adını verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden 2 pilot ve kabin görevlisine "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı verdi.

AA
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Aliyev, Azerbaycan uçağında yaşamını yitiren mürettebata 'Milli Kahraman' adını verdi
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Aliyev'in imzaladığı karar gereği, olayda hayatını kaybeden kaptan pilot İgor Kşnyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Höküme Aliyeva, "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı aldı.

Karar gereği, yaralı kurtulan kabin görevlileri Zülfükar Asadov ile Aydan Rahimli "Reşadet" nişanıyla ödüllendirildi.

Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Pilotlar ve mürettebat büyük bir kahramanlık gösterdi. Pilotlar zorunlu inişten sağ çıkamayacaklarını bilseler de yolcuları kurtarmak için maksimum kahramanlık gösterdiler ve bunun sonucunda kurtulanlar oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Aliyev, uçakta hayatını kaybeden mürettebat için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, Rusya'nın, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti.

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