Aliyev, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezayı şiddetle kınadı

İlham Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."