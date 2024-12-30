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Alman bakandan Noel pazarı saldırganı hakkında açıklama: Akıl sağlığına işaret etti

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Saksonya-Anhalt eyaletinde Noel pazarına düzenlenen saldırı hakkında yaptığı açıklamada, saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

AA
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Alman bakandan Noel pazarı saldırganı hakkında açıklama: Akıl sağlığına işaret etti
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırı hakkında konuştu.

Faeser, Suudi Arabistan uyruklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti. Faeser, saldırganın patolojik bir ruh haline dair çarpıcı işaretler olduğunu belirterek, saldırının ardından psikolojik olarak rahatsız olan ve kafası komplo teorileriyle dolu potansiyel faillerin nasıl takip edileceği konusunda dersler çıkarılması gerektiğini aktardı. Faeser, “Bu tür saldırganlar herhangi bir tehdit profiline uymuyor" dedi.

Noel pazarı saldırısı

Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık’ta düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 205 kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan uyruklu saldırgan Taleb al-Abdulmohsen polis tarafından tutuklanırken, al-Abdulmohsen’in İslam karşıtı, siyonizm destekçisi ve aşırı sağcı olduğu ifade edilmişti.

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