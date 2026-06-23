Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye için vize açıklaması

DW haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki temsilciliklerde 11 aya kadar çıkabilen vize başvuru süreçlerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

"Türkiye'deki vize meselesinin öneminin bilincinde" olduklarını ifade eden Bakanlık, "Vize birimlerimiz, tüm başvuruları mümkün olduğunca verimli ve müşteri odaklı biçimde işleme almak için aralıksız çalışmaktadır. Ancak talep, kapasiteyi çok aşmaktadır. Bu talep artışıyla başa çıkabilmek amacıyla halihazırda çok sayıda önlem hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda yereldeki personel takviye edilmiş, yurt dışı portalımıza entegrasyon sayesinde vize başvuru süreci dijitalleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Business Fast Track" uygulamasına da değinildi:

"Bunun yanı sıra Schengen ortakları nezdinde yürüttüğümüz girişimler sonucunda vize süresinin uzatılması konusunda başarı sağlanmış, böylece çok yıllı vizeler artık daha geniş kapsamlı biçimde verilebilir hâle gelmiştir. 'Business Fast Track' adı verilen uygulamanın devreye girmesi de Almanya bağlantılı iş insanlarına kısa süreli seyahatlerde kolaylık sağlamaktadır. Bu önlemlerin artık sonuç vermesi gerekmektedir, bununla birlikte söz konusu uygulamalar tarafımızca sürekli olarak analiz edilmekte ve güncellenmektedir."

Vize serbestisi ve ifade özgürlüğü vurgusu

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin bu süreçte taşıdığı sorumluluğa da değinildi.

Açıklamada, "Vize verme süreçleri ile ilgili köklü bir dönüşümü son derece arzu ederiz. Böylesi bir durum Türkiye'deki dış temsilciliklerimizin üzerindeki yükü de büyük ölçüde hafifletecektir. Ancak böyle bir dönüşüm nihayetinde yalnızca vize serbestleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bu noktada da sorumluluk, AB'nin belirlediği reform koşullarını yerine getirmesi gereken Türkiye'nin üzerindedir" ifadelerini kullanan Bakanlık, "Alman hükümeti, Türkiye'deki sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeden haberdar ancak uygulamaya ilişkin tüm ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil. (...) Gençleri etkili bir şekilde korumaya yönelik meşru kaygı; ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanında daha fazla gerilemeye zemin hazırlamamalıdır" görüşünü paylaştı.

Kaderleri etkiliyor

Almanya Türk Toplumu (TGD), Türkiye'deki Alman temsilciliklerinde aylarca süren vize bekleme sürelerini sert bir dille eleştirerek acil çözüm talep etmişti.

TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Mevcut vize uygulaması kesinlikle kabul edilemez çünkü bu durum doğrudan insanların kişisel kaderlerini etkiliyor" demişti. Türkiye'deki Alman dış temsilciliklerinin kendi verilerine göre, Schengen vizesi için bekleme süresi artık 11 aya kadar çıkabiliyor.

Cenazeler, düğünler, ayrılıklar

Sofuoğlu, uzayan bekleme sürelerinin yarattığı insani sonuçlara dikkat çekmişti: "Kimi insanlar kendi yakınlarının cenaze törenine bile katılamıyor. Kimileri ise düğünleri ya da önemli aile etkinliklerini kaçırıyor." Uzun bekleme süreleri ve ağır bürokratik engeller, Türkiye'deki ebeveyn, büyükanne-büyükbaba veya çocukların ziyaretini de güçleştiriyor. Sofuoğlu, "Pek çok aile aylarca, hatta yıllarca ayrı kalmak zorunda kalıyor" diye konuşmuştu.

Kültürel etkinlikler de bu durumdan nasibini alıyor: Sanatçılar vize alamadığı için konserler iptal edilmek zorunda kalınıyor. Türk kökenli bilim insanları ve iş dünyası temsilcileri de Türkiye'deki ortaklarıyla projelerini çoğu zaman yalnızca kısıtlı biçimde hayata geçirebiliyor.

Sofuoğlu, bu hedefe ulaşılana kadar "adil, şeffaf ve hızlı bir vize uygulamasına" ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı. TGD, uzun vadede Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun tamamen kaldırılmasını talep ediyor.

Dışişleri Sözcüsü'ne soruldu

Alman hükümetinin 19 Haziran'daki olağan basın toplantısında bir gazeteci, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kathrin Deschauer'e Türkiye'deki Alman temsilciliklerindeki vize bekleme sürelerine ilişkin soru yöneltmişti.

Gazetecinin TGD'nin eleştirilerine ve 11 aya varan bekleme sürelerine ilişkin sorusuna Deschauer, söz konusu rakamı doğrulayamayacağını ve haberin kendisinde o an mevcut olmadığını belirterek konuyu araştıracağını söylemişti.

Deschauer, bununla birlikte genel bir değerlendirme yaparak Alman Dışişleri Bakanlığı'nın dünya genelinde, özellikle de büyük hacimli vize işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde süreçleri hızlandırmak ve basitleştirmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etmişti. Vize dijitalleşmesinin de bu kapsamda ele alındığını ve Bakanlığın büyük bir kararlılıkla hayata geçirdiği bu projenin hâlâ sürdüğünü vurgulamıştı.