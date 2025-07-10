Alman ihracatçılardan AB’ye ABD ile anlaşma uyarısı

Almanya'nın ticaret lobisi BGA'nın başkanı Dirk Jandura'ya göre, Alman ihracatçılar Avrupa Birliği'ni ABD ile acele bir ticaret anlaşması yapmamaya çağırıyor ve herhangi bir anlaşmanın Avrupa'nın çıkarlarını adil bir şekilde yansıtması gerektiği konusunda uyarıyor.

Jandura, "ABD ile yapılacak bir anlaşmada çıkarlarımız yansıtılmalıdır. Tüm Avrupa için adil bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bu anlaşma herhangi bir bedel karşılığında yapılmamalıdır" dedi.

Uyarı, Avrupa Komisyonu'nun Başkan Donald Trump'ın yeni bir geniş kapsamlı gümrük vergisi artışları için belirlediği 1 Ağustos tarihinden önce Washington ile bir ticaret anlaşması taslağını sonuçlandırmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Alman Toptan, Dış Ticaret ve Hizmetler Federasyonu (BGA) Başkanı Jandura, Avrupa'nın pazarlık gücünü arttırmak ve ekonomisini artan gümrük vergilerinden korumak için AB tek pazarının güçlendirilmesi ve yeni ya da gözden geçirilmiş ticaret anlaşmaları yapılması çağrısında bulundu.

Almanya'nın 2024 yılında toplam 253 milyar Euroluk ikili ticaretle en büyük ticaret ortağı olan ABD'ye ihracatı şimdiden zorlanmaya başladı. İhracat Nisan ayındaki yüzde 10,5'lik düşüşün ardından mayıs ayında yüzde 7,7 geriledi.

Jandura, "Dış ticaretteki durum dramatik ve daha da kötüye gitme tehdidi taşıyor. Trump'ın gümrük vergisi politikasının sonuçları giderek daha da netleşiyor" diye konuştu.