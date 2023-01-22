Alman maliye bakanı Çin'den hızlı kopuş konusunda uyardı

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Çin pazarından ayrılmanın Avrupa'nın en büyük ekonomisinde istihdam sorununa mal olacağı için Almanya'nın Çin'e olan bağımlılığını kademeli olarak azaltması gerektiğini söyledi.

Almanya, ilişkilere daha ölçülü bir bakış açısı getiren ve 2016'dan beri ülkenin en büyük ticaret ortağı olan Asya'nın ekonomik süper gücüne bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yeni bir Çin stratejisi üzerinde çalışıyor.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lindner, "Ekonomimizi Çin pazarından ayırmak, Almanya ekonomisinin çıkarına olmaz " Dedi.

Welt'in bildirdiğine göre Lindner , Dünya’nın diğer bölgelerinin ve başka pazarlarının önümüzdeki yıllarda Alman iş dünyası için giderek daha önemli hale geleceğini söyledi.

Lindner, "Bunun için siyasi koşulların iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.