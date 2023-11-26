Alman milletvekili: Tarihi sorumluluk, savaşı destekleme yükümlülüğü vermez

Almanya’da Sol Partiden ayrılan ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan milletvekili Sahra Wagenknecht, Alman hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi.

Wagenknecht, Berlin’de "Savaşlara hayır: Silahlanma çılgınlığını durdurun" adlı Ukrayna'daki savaş karşıtı gösteride yaptığı konuşmada özellikle Almanya’nın Yahudilerin hayatı ve İsrail’in var olma hakkı için sorumluluk taşıdığını belirterek "Ancak bu sorumluluk bize Netanyahu hükümetinin acımasız savaşını kendini savunma olarak güzel gösterme ve destekleme yükümlülüğünü vermez. Bu bizim görevimiz değil" dedi.

Wagenknecht, Orta Doğu'da savaşın tırmanmasının Yahudi yaşamını korumadığını, aksine tehlikeye attığını vurguladı.

"Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini" savunan Wagenknecht, “Ancak Gazze'deki acımasız bombardımanlar karşısında bizim de aynı derecede şoke olmamız ve dehşete düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öldürülen Filistinli kadınların ve çocuklar karşısında aynı şekilde şoke ve dehşete düşmemiz gerekiyor. Burada çifte standart olmaz. Masum insanlar öldüğünde bu bir suçtur ve bu sonlandırılmalı. Bu savaş bitmeli." şeklinde konuştu.

Wagenknecht, geçmişteki Irak ve Afganistan’daki savaşlara işaret ederek bombalamaların terörü zayıflatacağına inanmanın saçmalık olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen yıl İsrail'e yaptığı ilk ziyaretinde Holokost sebebiyle "her Alman hükümetinin İsrail devletinin güvenliği ve Yahudi yaşamının korunmasına yönelik sonsuz sorumluluğu" olduğunu söylemişti. 7 Ekim sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürerken 17 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı olan Scholz, Almanya'nın yerinin İsrail'in yanı olduğunu vurgulamıştı.