Alman ordusunun bütçesi rekor kırıyor: Şirketlere milyarlarca dolarlık kaynak

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Hamburg Commercial Bank raporuna göre, Almanya'nın toplam savunma bütçesi 2026'da 108 milyar euro seviyesine çıkacak. Bu meblağın yaklaşık 73 milyar euroluk (83,72 milyar dolar) kısmı doğrudan ticari işletmelere kanalize edilecek. Şirketlere kazanç sağlayan kalemlerdeki yıllık artış oranı yüzde 36'yı bularak 72,6 milyar euroya erişecek. Söz konusu oran, genel savunma bütçesindeki yüzde 25'lik genişlemenin belirgin şekilde üzerinde kalıyor.

Uzun vadeli hedefler ve tedarik zinciri fırsatları

Savunma alanındaki harcama ivmesinin 2030 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Bu tarihte toplam bütçenin 183,7 milyar euroya ulaşması, bu meblağın yüzde 77'sine denk gelen 140 milyar euroluk kısmının ise doğrudan şirketlere iletilmesi planlanıyor.

Analizlerin mimarlarından Cyrus de la Rubia, çift kullanım potansiyeline sahip teknolojiler geliştiren veya nitelikli uzmanlığa sahip orta ölçekli işletmeler açısından bu sürecin ciddi ticari imkanlar yaratacağını vurguluyor. Sektördeki dev yüklenici kurumların aldıkları siparişlerin yüzde 80'e varan bölümünü alt tedarikçilere devretmesi, küçük ölçekli firmaların pay almasını kolaylaştırıyor.

Büyümenin önündeki olası engeller ve genel ekonomik etki

Sektörün genişlemesi birtakım operasyonel zorluklarla karşılaşabilir. Rapor; kalifiye personel eksikliği, ham madde tedarikinde yaşanan çelik sıkıntısı ve yarı iletken teminindeki sıkışıklıkları temel riskler arasında sıralıyor. Ayrıca resmi sertifikasyon ile yetkilendirme prosedürlerinin uzun sürmesi de gelişimi yavaşlatabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak savunma sanayisine yapılan bu yatırımların; ülkedeki imalat birikimini, kalifiye istihdamı ve teknik kabiliyetleri korumaya katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Ancak bu artışın, Almanya ekonomisindeki genel durgunluğu tek başına gidermeye yetmeyeceği ifade ediliyor.