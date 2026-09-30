Alman perakende devi Metro Rusya’da kontrolü kaybetti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alman perakende şirketi Metro’nun Rusya’daki varlıklarının geçici devlet yönetimine alınmasına karar verdi. Başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe giren düzenleme kapsamında Metro’nun ülkedeki operasyonlarının kontrolü Rusya merkezli Torg RUS şirketine devredildi.

Kararla birlikte Metro AG’nin Rusya’daki iştiraki üzerindeki operasyonel kontrolü sona erdi. Şirketin Rusya’daki faaliyetlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler ise devam ediyor.

Metro’nun kontrolü Rus şirketine geçti

Kararname kapsamında Metro’nun Rusya’daki varlıklarının operasyonel yönetimi Torg RUS’a bırakıldı. Metro AG, Rusya’daki iştirakinin hukuki mülkiyetinin halen kendisine ait olduğunu ancak operasyonların yönetimi üzerinde artık kontrol sahibi olmadığını açıkladı. Rusya’daki Metro iştiraki ise mağazaların ve internet üzerinden yürütülen satışların normal şekilde devam edeceğini, müşterilere karşı mevcut yükümlülüklerin yerine getirileceğini bildirdi.

Rusya’da 91 Metro mağazası bulunuyor

Metro, Rusya pazarına 2001 yılında girdi. Şirketin ülkede 91 toptan satış mağazası bulunuyor. Rusya’daki operasyonlarda yaklaşık 9 bin kişi çalışıyor. Şirket, ülkedeki faaliyetlerini Ukrayna savaşının başlamasının ardından da sürdürmeye devam eden Batılı şirketler arasında yer aldı.

Metro, Rusya’da kalma kararının çalışanlarına ve müşterilerine karşı sorumluluklarıyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Metro Rusya’daki operasyonlarını sürdürmüştü

Ukrayna savaşının başlamasından sonra çok sayıda Batılı şirket Rusya’daki faaliyetlerini durdururken veya ülkeden ayrılırken Metro faaliyetlerine devam etti. Şirket, bu dönemde Rusya’daki işletmesi ile Almanya merkezli ana şirket arasındaki bağlantıları azaltmaya yönelik çeşitli adımlar attığını belirtti. Yeni kararnameyle birlikte ise Metro’nun Rusya’daki günlük faaliyetleri üzerindeki kontrolü tamamen farklı bir yapıya geçmiş oldu.

Karar Almanya-Rusya geriliminin ardından geldi

Metro’ya yönelik karar, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde alındı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kararın açıklanmasından iki gün önce New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Ukrayna savaşı ve iki ülke arasındaki ilişkiler gündeme geldi. Wadephul, Rusya’ya Almanya, Avrupa ve NATO’ya karşı gerilimi artıran politikadan vazgeçme çağrısında bulundu. Lavrov ise görüşmenin ardından yeni bir bilgi edinmediğini söyledi.

Rusya daha önce de yabancı şirketlere benzer kararlar aldı

Metro’nun Rusya’daki varlıklarının geçici yönetime alınması, Moskova’nın Batılı şirketlerin ülkedeki varlıklarına yönelik son adımlarından biri oldu.

Rusya bu ay İsviçre merkezli Nestlé ile Fransız perakende şirketi Auchan’ın ülkedeki varlıklarını da geçici devlet yönetimine devretmişti. Rus tarafı, söz konusu kararların alınmasında “dost olmayan” ülkelerin düşmanca eylemlerinin rol oynadığını açıklamıştı.

Metro’nun dünya genelinde 85 binden fazla çalışanı var

Metro, Rusya dışında da geniş bir uluslararası faaliyet ağına sahip. 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin dünya genelinde 85 binden fazla çalışanı bulunuyor. Metro’nun 2023/2024 mali yılındaki cirosu ise 31 milyar euro olarak gerçekleşti.

Metro’nun Rusya’daki geleceği belirsiz

Putin’in kararıyla Metro AG, Rusya’daki operasyonlarının mülkiyetini hukuken korusa da şirket üzerindeki operasyonel yönetim yetkisini kaybetti.

Rusya’daki 91 mağazanın faaliyetleri Torg RUS tarafından yürütülmeye devam ederken, Metro AG kararın şirket üzerindeki diğer etkilerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Rusya’daki operasyonların geleceği ve geçici yönetimin ne kadar devam edeceği konusunda ise kararnamede bir takvim belirtilmedi.