Alman sermayesinin rotası değişti: ABD'de çöküş, Çin'de rekor artış

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Alman sanayi ve ticaret dünyasının küresel pazarlardaki yatırım dengeleri yeniden şekilleniyor. Yayımlanan son ekonomik raporda, Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımlarındaki tercih kırması dikkat çekti. Uzun süredir batı ve doğu pazarları arasında denge kurmaya çalışan Alman sermayesi, yeni dönemde yatırımlarını belirgin biçimde Asya eksenine kaydırmaya başladı.

Çin pazarında yatırımlar yükseliş trendinde

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin, Alman yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Açıklanan veriler doğrultusunda, Alman şirketlerinin Çin'deki doğrudan yatırımları ve üretim kapasitelerini artırma kararları yükseliş grafiği çizdi. Alman devleri, tedarik zincirlerinin güvenliği ve Asya pazarındaki pazar paylarını koruma hedefiyle Çin'deki varlıklarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

ABD pazarında ivme kaybı ve sert düşüş

Çin pazarındaki bu yükselişin aksine, Alman şirketlerinin ABD'deki yeni yatırım ve genişleme projelerinde sert bir gerileme kaydedildi. Küresel ticaret politikaları, yüksek maliyetler ve değişen pazar dinamikleri neticesinde Alman sermayesinin Amerika pazarındaki hareketliliği hissedilir derecede azaldı. Analistler, bu küresel güç değişiminin önümüzdeki dönemde uluslararası ticaret dengelerine de doğrudan yansıyacağını değerlendiriyor.