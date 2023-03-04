Alman şirket, Ukrayna’da tank fabrikası kuracak

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, Panther tipi tank üretimi için Ukrayna’da fabrika kurmak istediklerini açıkladı.

Papperger, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Ukrayna’yı Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri alabilmesi için Batı'nın daha fazla desteklemesi gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın (savaşı) kazanabilmesi için 600 ila 800 tanka ihtiyaç duyduğunu, bunların yıl sonuna kadar toparlanamayacağını savundu.

Papperger, Ukrayna’nın istediğini alabilmesi için Avrupa ülkelerinin mümkün olduğu kadar çok tank sağlaması, şirketlerin de mümkün olan kısa sürede bunları üretmesi gerektiğini ifade ederek, Almanya’nın elindeki 300 Leopard 2 tankının tamamını Ukrayna'ya teslim etmesi durumunda bile bunun çok az olacağını kaydetti.

Buna çözüm olarak Almanya ve Macaristan'da Rheinmetall'in yeni geliştirdiği Panther tipi ana muharebe tankının seri üretimine 15 ila 18 ay içinde başlayabileceklerini ve daha sonra yılda 400 tank üretebileceklerini belirten Papperger, "Ayrıca Panther (üretimi) için Ukrayna'da bir fabrika kurmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Papperger, fabrikanın kurulmasının tehlikeli olup olmadığına ilişkin soruya "Hayır, uçaksavar savunması zor değil. Yaklaşık 200 milyon avro ile yılda 400 Panther (tipi tank) üretecek bir Rheinmetall fabrikası Ukrayna'da kurulabilir." yanıtını verdi.

Rheinmetall CEO’su Papperger, Ukrayna hükümetiyle yapılan görüşmelerin "umut verici" olduğunu ve iki ay içinde bir karar verilmesini beklediğini kaydetti.