Alman şirketleri Çin'den vazgeçmiyor: Yeni yatırımlar dikkat çekti

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Alman sanayi şirketleri KERN LIEBERS, Innomotics ve Flender, Çin'deki üretim ve Ar-Ge yatırımlarını genişletiyor. Şirketler, güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş tedarik zincirleri, nitelikli iş gücü ve geniş pazarın sağladığı avantajlarla Çin'deki yatırımlarını artırıyor.

KERN LIEBERS'ten 120 milyon yuanlık yatırım

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde faaliyet gösteren Alman hassas teknoloji şirketi KERN LIEBERS Grubu, üretim kapasitesini artırmak amacıyla fabrikasının ikinci faz genişleme çalışmalarını tamamladı. 138 yıllık Alman aile şirketi, ağustos ayında gerçekleştirilen genişleme kapsamında tesise 120 milyon yuan, yaklaşık 17,7 milyon dolar, ek yatırım yaptı. Yeni yatırımla kurulan tıbbi yay üretim hattının, KERN LIEBERS'in dünya genelindeki en gelişmiş üretim hattı olması bekleniyor.

KERN LIEBERS Grubu CEO'su Erek Speckert, Çin'in şirket açısından yalnızca önemli bir pazar olmadığını, aynı zamanda üretim inovasyonu ve sanayi gelişimi bakımından küresel bir merkez konumunda bulunduğunu belirtti. Speckert, Çin'e yapılan yatırımların şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, müşteri ihtiyaçlarıyla yakın uyum içinde hareket ettiklerini ve ülkedeki yerel üretim kapasitelerini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Innomotics'in yeni fabrikası faaliyete geçti

Motorlar ve büyük tahrik sistemleri alanında küresel bir tedarikçi olan Innomotics de Çin'deki yatırımlarını artıran Alman şirketleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 600 milyon yuanlık toplam yatırımla kurulan şirketin yeni fabrikası, haziran ayında Tianjin'de faaliyete geçti. Tesis, Innomotics'in Almanya dışındaki en kapsamlı yüksek gerilim ve yüksek güçlü alçak gerilim motorları Ar-Ge ve üretim merkezi haline geldi.

Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı

Almanya Federal İstatistik Ofisinin ağustos ayında açıkladığı verilere göre Çin, 2026'nın ilk yarısında 125,5 milyar avroluk ticaret hacmiyle Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarında geniş pazarın yanı sıra güçlü tedarik zincirleri ve elverişli iş ortamı da öne çıkıyor.

Tianjin, üretim ve Ar-Ge merkezi olarak öne çıkıyor

Innomotics Yüksek Gerilim (HV) Bölümü Küresel Başkanı Oliver Beck, Tianjin'in şirketin yeni üretim üssü olarak seçilmesinde sanayi altyapısı, yetenek havuzu, yerel tedarik zincirlerinin kapasitesi ve proje uygulama kabiliyeti gibi unsurların etkili olduğunu belirtti. Beck, Tianjin'de üretilen ürünlerin hem Çin pazarına sunulabildiğini hem de dünyanın farklı bölgelerine ihraç edilebildiğini söyledi. Innomotics'in Çin ekibi de ürün geliştirme, süreç optimizasyonu ve doğrulama gibi kritik aşamalara dahil oluyor. Yerel Ar-Ge çalışmalarında elde edilen sonuçların şirketin küresel ürün portföyüne yansıdığı belirtildi.

Flender'den Tianjin'de 30 yıllık büyüme

Alman şanzıman ekipmanları üreticisi Flender de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiği Tianjin'deki yatırımlarını sürdürüyor. 1899 yılında kurulan şirket, 30 yıl önce Tianjin'de yalnızca bir atölye ve yaklaşık bir düzine çalışanla faaliyetlerine başladı. Bugün ise kentteki fabrikası 255 bin metrekarelik alana yayılıyor ve 2 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Flender, Tianjin tesisini Almanya dışındaki en büyük redüktör Ar-Ge ve üretim merkezi haline getirirken, kentte bugüne kadar 10 genişleme turunu tamamladı. Şirketin Tianjin'deki yıllık üretim değeri yaklaşık 5 milyar yuan seviyesinde bulunuyor. Flender, haziran ayında üst düzey ekipman üretimi ve rüzgar enerjisi tesisleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilecek sekiz yeni şanzıman modelini piyasaya sundu.

Üretimde yerelleşme oranı dikkat çekiyor

Flender'in Çin'deki üretim ekosistemine duyduğu güven, tedarik zincirindeki yerelleşme oranlarına da yansıyor.

Şirket, tedarikçilerinin yüzde 80'inden fazlasını Çin'den sağlarken, üretimde ihtiyaç duyduğu malzeme ve bileşenlerin yüzde 95'ini yerel kaynaklardan temin ediyor.

KERN LIEBERS Çin'in sanayi dönüşümüne uyum sağlıyor

KERN LIEBERS de Çin'in sanayi dönüşümüyle ortaya çıkan yeni fırsatlardan yararlanıyor. Şirket, Çin'deki ilk iştirakini 1993 yılında kurdu. Tianjin'deki fabrika başlangıçta kentte faaliyet gösteren FAW-Volkswagen'e hizmet verirken, Çin'in yeni enerjili araçlar, elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve otomasyon alanlarında hızlı ilerlemesiyle şirketin ürün portföyü de bu dönüşüme göre yeniden şekillendirildi.

KERN LIEBERS Grubu Çin Bölge Kurumsal Merkezi Başkan Yardımcısı Hua Li şirketin Çin'deki büyümesinin müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının desteğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.