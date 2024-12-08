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Alman siyasetçi Röttgen: Suriye'de en büyük kazanan Türkiye

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesini Türkiye için büyük bir kazanç olarak değerlendirdi. Türkiye’nin Suriye’nin bütünlüğü ve Suriyelilerin geri dönüşü konusunda kritik bir rol oynadığını belirten Röttgen, Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi
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Alman siyasetçi Röttgen: Suriye'de en büyük kazanan Türkiye
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Suriye'deki son gelişmeler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Röttgen, Beşar Esad'ın devrilmesini “ülke ve halkı için büyük bir kurtuluş” olarak nitelendirerek, bu durumun en büyük kazananının Türkiye olduğunu ifade etti.

"Suriye'de en büyük kazanan Türkiye"

Alman haber portalı Der Spiegel’e konuşan Röttgen, “Esad cehennemi sona erdi” diyerek, Türkiye’nin bu süreçte önemli bir avantaja sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan gelişmeleri iç politikada kullanmaya çalışacağını belirten Röttgen, Türkiye’nin Suriye’nin parçalanmaması konusunda büyük bir çıkarı olduğunu dile getirdi. Röttgen, Türkiye’de yaşayan üç milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik planların Türkiye için kritik bir mesele olduğunu ifade etti.

"Avrupa, Türkiye ile iş birliğini araştırmalı"

Norbert Röttgen, Avrupa’nın bu süreçte Türkiye’ye yaklaşması gerektiğini savunarak, iş birliği olanaklarının araştırılmasının önemine dikkat çekti. Ancak, Suriyeli mültecilerin Almanya’dan dönüp dönemeyecekleri konusunda net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

"Milisler bizim istediğimiz türden insanlar değil"

Öte yandan, Almanya'nın iktidar partilerinden Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika uzmanı Ralf Stegner, Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasına temkinli yaklaştığını açıkladı. Der Spiegel’e konuşan Stegner, “Esad rejiminin sona ermesi iyi bir şey. Ancak milisler de bizim istediğimiz türden insanlar değil.” dedi.

"Suriye’de şu anda Esad yanlısı olan diğer grupların hayatları tehlike"

Stegner, Suriye’deki muhaliflerin sözlerini tutmamasından endişe duyulduğunu ve Almanya’dan insani yardım taleplerinin gelebileceğini ifade etti. Türkiye ile yeni bir göç anlaşmasının risklerini değerlendiren Stegner, “Hızlı çözümler bizi bir yere götürmez.” diyerek, Suriye’de şu anda Esad yanlısı olan diğer grupların hayatlarının da tehlikede olduğunu vurguladı.

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