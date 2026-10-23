Alman teknoloji devi Bosch krizle mücadele için bölünüyor

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Otomotiv sektöründeki hızlı değişime ve küresel dalgalanmalara uyum sağlamak isteyen Bosch, organizasyon şemasını yeniden şekillendiriyor. Bu kapsamda şirketin en büyük birimi olan Bosch Mobility, grubun tamamen sahip olduğu bağımsız bir limited şirket statüsüne geçirilecek. Söz konusu yapının satılması veya halka arz edilmesi ise gündemde yer almıyor.

Yeniden yapılanma süreci çerçevesinde Bosch Digital, Global Business Services ve Global Real Estate birimleri de ayrı tüzel yapılara kavuşturulacak. Mevcut ana şirketin ağırlıklı olarak holding işlevi üstlenmesi planlanırken, merkezi araştırma ve ileri mühendislik faaliyetleri bu merkezin altında kalmaya devam edecek.

Çinli şirketlerin pazardaki baskısı arttı

Elektrikli araç teknolojilerinin küresel çapta yaygınlaşması, otomotiv tedarik pazarındaki rekabet dinamiklerini tamamen değiştirdi. Batarya, yazılım ve yapay zekâ sistemlerinin kritik bir önem kazanması, geleneksel parça üreticileri üzerindeki maliyet ve inovasyon baskısını artırdı.

Pazarda Çinli CATL batarya alanındaki güçlü konumunu korurken, Huawei gibi teknoloji devleri de akıllı sürüş ve araç yazılımlarına yönelik yatırımlarını hızla genişletiyor. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Christian Fischer, Asya merkezli yeni rakiplerin piyasada rekabeti yoğunlaştırdığını belirterek, bu hamlenin müşteri ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt vermeyi amaçladığını vurguladı.

Karlılık geriledi ve maliyet açığı büyüdü

Bosch Mobility biriminin satışları 2025 yılında 55,8 milyar euroya ulaşarak grubun toplam gelirlerinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Buna rağmen, otomotiv biriminin faaliyet kar marjı önceki yılki yüzde 3,8 seviyesinden yüzde 1,8'e geriledi. Şirket yönetimi, hedeflenen kârlılık seviyesine yeniden ulaşabilmek için yıllık yaklaşık 2,5 milyar euroluk maliyet açığını kapatmak zorunda olduğunu duyurdu.

İşten çıkarma planı ve sektördeki genel tablo

Elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması ve siparişlerin zayıflaması nedeniyle Alman devinin daha önce duyurduğu yaklaşık 13 bin pozisyonu azaltma planının ağırlıklı olarak Bosch Mobility biriminde gerçekleşmesi öngörülüyor. Öte yandan Bosch’un en büyük müşterileri arasında yer alan Volkswagen ve Stellantis gibi dev üreticiler de artan maliyetler ve fiyat baskısı nedeniyle giderlerini kısmaya çalışıyor.