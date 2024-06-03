Alman turizm devi FTI iflas etti: En çok tatil sattığı ülkeler arasında Türkiye vardı

Avrupa'nın üçüncü en büyük tur operatörü FTI iflas başvurusunda bulundu. Münih merkezli şirket yerel mahkemeye iflas dosyasını iletirken, halihazırda seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için çalıştıklarını açıkladı.

Henüz başlamayan seyahatler ise 4 Haziran'dan itibaren yapılamayacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, iflastan etkilenenlere para iadelerinin yapılması için çalışılırken, durumun sigorta şirket ve fonları üzerinde yük oluşturması bekleniyor.

11 bin çalışanı bulunan şirket, pandemi döneminde Alman hükümetinden 595 milyon euro yardım almıştı.

ABD'li yatırım konsorsiyumu Certares, FTI'yı 1 euroluk sembolik bir bedel karşılığında satın almak ve sonrasında şirkete 125 milyon euro nakit kaynak sağlamak için teklifte bulunmuştu. Ancak rekabet kurumunun incelemesi bitmeden FTI'nin kasasında para tükendi.

Türkiye'ye ilgi yoğundu

Şirketin son haftalarda daha az rezervasyon aldığı, buna karşılık hizmet sağlayıcılarının nakit ödeme talep etmelerinin nakit yoksunluğuna neden olduğu belirtildi.

Nisan ayında FTI'dan yapılan basın açıklamasında müşteriler arasında Türkiye'ye ilginin yüksek olduğu, pandemi öncesi 2019'da görülen rezervasyon sayılarının aşılarak yeni bir rekor kırılacağı kaydedilmişti. FTI'nın iflasının Türkiye'de turizm sektörüne etkisi izleniyor.