Alman vatandaşlığı alanların sayısında rekor artış yaşandı: Suriyeliler ilk sırada

Almanya'da geçen yıl vatandaşlık kazananların sayısında büyük artış yaşandı.

Bu artışta, 2014-2016 yılları arasında Almanya'ya göç eden ve gerekli koşulları yerine getiren çok sayıda Suriyelinin vatandaşlığa kabul edilmesi etkili oldu.

Yüzde 19'luk artış

Geçen yıl yaklaşık 10 bin 700'er Türk ve Irak vatandaşı da Alman vatandaşlığına geçti.

Federal İstatistik Ofisi, 2023 yılında yaklaşık 200 bin 100 kişiye Alman vatandaşlığı verildiğini duyurdu. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 31.000 ya da yüzde 19'luk bir artış anlamına geliyor.

2022'de yüzde 28'lik artış yaşanmıştı. Suriye'den gelenlerin vatandaşlığa kabulleri 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya'nın yaklaşık 84 milyon nüfusu bulunuyor.

İstatistik dairesinin açıklamasına göre geçen yıl 75 bin 500 Suriyeli vatandaşlığa kabul edildi ve bu rakam toplamın yüzde 38'ini oluşturarak en büyük grup oldu.

Bu sayı 2022 yılına kıyasla yüzde 56 artış gösterdi. Bu kişiler vatandaş olmadan önce Almanya'da ortalama 6,8 yıl geçirmişlerdi.

Yeni vatandaşların toplam sayısı, 2000 yılında kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek sayıya ulaştı.

Vatandaşlık alabilmek için aranan şartlar arasında iyi derecede Almanca bilmek ve maddi olarak kendini geçindirebildiğini kanıtlamak yer alıyor.

Alman vatandaşlığı almanın şartları

Geçen yılki yasaya göre, prensip olarak kişilerin en az sekiz yıl Almanya'da yaşamış olması gerekiyordu, ancak bu eşler ve çocuklar için geçerli değildi. Bu süre, çok iyi dil bilgisi, mesleki başarılar veya sivil katılım gibi “özel entegrasyon başarıları” gösteren kişiler için altı yıla indirilebiliyordu.

Bu kurallar 27 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yeni yasayla hafifletiliyor. Almanya'da beş yıl ya da “özel entegrasyon başarıları” durumunda üç yıl geçirdikten sonra vatandaşlık alınabilecek.

Ebeveynlerden birinin beş yıldır Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi halinde, Almanya doğumlu çocuklar otomatik olarak vatandaş olacak.

Çifte vatandaşlığa sahip olma konusundaki kısıtlamalar da kaldırılacak. Prensip olarak, Avrupa Birliği üyeleri ve İsviçre dışındaki ülkelerden gelen çoğu kişi Alman vatandaşlığına geçtiklerinde önceki vatandaşlıklarından vazgeçmek zorundaydı, ancak bazı istisnalar vardı.