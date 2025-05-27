  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanların yüzde 51'İ İsrail'e silah ihracatına karşı!
Takip Et

Almanların yüzde 51'İ İsrail'e silah ihracatına karşı!

Almanya’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 51’i İsrail’e silah ihracatına karşı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanların yüzde 51'İ İsrail'e silah ihracatına karşı!
Takip Et

Almanya’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 51’i İsrail’e silah ihracatına karşı olduğunu belirtti. Özellikle sol görüşlü seçmenler arasında bu oran daha da yüksek. Sol eğilimli katılımcıların yaklaşık beşte dördü, Almanya’nın İsrail’e silah göndermesine açıkça karşı çıkıyor.

Şansölye Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) seçmenleri arasında bu oran yüzde 34 olarak belirlenirken koalisyon ortağı Sosyal Demokratların yüzde 48'i, İsrail'e silah ihracatını yanlış buluyor.

Halkın çoğunluğu İsrail'e yönelik insani baskıyı destekliyor

Anket, ayrıca Alman halkının çoğunluğunun İsrail'e yönelik insani baskıyı desteklediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, Alman hükümetinin İsrail’e Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi için baskı yapması gerektiğini düşünüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukRusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 99 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurdukDünya
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul ettiAB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul ettiDünya

 

 

Dünya
İsrail, Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
İsrail, Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
Trump'ın Körfez'den ne kadar yatırım topladı?
Trump'ın Körfez'den ne kadar yatırım topladı?
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti
AB, savunmada ortak tedarik için 150 milyar Euro'ya kadar krediyi sağlayacak mali aracı kabul etti
Tayvan Savunma Bakanlığı: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü
Moskova'da kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Fidan: Görüşmelerde ev sahipliğine hazırız
Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ev sahipliğine hazırız
Merz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor
Merz: Gazze'de yaşayan sivil halkın çektiği korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor