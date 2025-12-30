Almanya 120 bin kamyon şoförü arıyor

Almanya'da lojistik sektörü, giderek büyüyen personel sıkıntısı nedeniyle alarm veriyor.

Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği'nin (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Dirk Engelhardt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu anda en az 120 bin kamyon şoförü eksik" dedi.

Engelhardt, her yıl yaklaşık 30 bin ila 35 bin sürücünün emekli olduğunu, buna karşılık yalnızca 15 bin ila 20 bin yeni sürücünün sektöre katıldığını belirtti ve bu nedenle açığın öngörülebilir gelecekte daha da büyüyeceğini vurguladı.

Sipariş iptalleri artıyor

DW Türkçe'nin aktardığına göre Engelhardt, birçok taşımacılık şirketinden, sürücü eksikliği nedeniyle araçlarını giderek daha fazla park ettikleri ve siparişleri iptal ettikleri yönünde geri bildirim aldıklarını söyledi.

Çok sayıda lojistik hizmet sağlayıcısının da, sürücü açığı nedeniyle personel giderlerinin ortalamanın üzerinde artması ve beklenen navlun gelirlerinin maliyetleri karşılamayacağı endişesiyle ihalelere artık katılmadığını ifade etti.

Engelhardt, "Bugün raflarda zaman zaman görülen boşluklar, sadece ilgili süpermarket zincirinin bir gıda üreticisiyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşamasından kaynaklanmıyor" dedi.

Almanya’daki mal ve ürünlerin yüzde 80’inin karayoluyla taşındığını hatırlatan Engelhardt, "Tedarik sıkıntılarının yaygınlaşması durumunda ne olabileceğini, korona döneminde gördük" diyerek, Almanya’da o dönem yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığına atıfta bulundu.

Otonom sürüş çözüm olmayacak

Sektör birliği, sensörler, kameralar ve yapay zeka kullanarak kamyonların direksiyon başında insan olmadan hareket etmesini öngören otonom sürüşün de sektörü rahatlatmasını beklemiyor.

Engelhardt, kamyon şoförlerinin vazgeçilmez olmaya devam edeceğini, çünkü sürücülerin kendilerine emanet edilen yüklerin aynı zamanda refakatçisi ve koruyucusu olduğunu söyledi.

"Yükün alıcıya hukuka uygun şekilde teslim edilmesinden, taşıma ve yük güvenliğinden sorumlular" diyen Engelhardt, yakın gelecekte de teknolojinin öngöremediği olaylar karşısında müdahale edebilecek tek unsurun insan olduğunu vurguladı.

"Rusya saldırırsa sıkıntı büyür"

BGL, Rusya'nın Doğu Avrupa’daki bir ülkeye olası saldırısının sektör üzerindeki sonuçlarına da dikkat çekti.

Böyle bir durumda, Avrupa genelinde on binlerce kamyon şoförünün kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacağı ve bunun sürücü açığını daha da derinleştireceği uyarısında bulunan Engelhardt, "Alman otoyollarındaki kamyonların neredeyse her ikisinden biri yabancı plakalı. Alman plakalı kamyonlarda ise yakında her üç direksiyondan birinin başında yabancı pasaportlu bir sürücü olacak" diye konuştu.

Sürücü açığının giderilmesi için siyasetin de sorumluluk alması gerektiğini belirten temsilci, üçüncü ülkelerden gelen sürücüler için vize verilmesinin kolaylaştırılmasını talep etti.

Ayrıca, ehliyet ve mesleki sürücü yeterliliklerinin, AB dışındaki ülkelerde Alman ya da Avrupa standartlarına uygun şekilde alınabilmesinin de mümkün kılınması gerektiği ifade edildi.