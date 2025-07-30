Almanya, 20 adet Eurofighter satın almaya hazırlanıyor

Almanya, Başbakan Friedrich Merz'in açıkladığı, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olma hedefi doğrultusunda milyarlarca euroluk savunma alımlarına hazırlanıyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan iki kaynak, milyarlarca euroluk sipariş planının 20 adet Eurofighter savaş uçağı, 2 bin ila 3 bin Boxer zırhlı aracı ve 3 bin 500 Patria zırhlı muharebe aracını da kapsadığını bildirdi.

Kaynaklar, sadece Eurofighter siparişinin Berlin'e 4 ila 5 milyar euroya mal olmasının beklendiğini kaydetti. KNDS ve Rheinmetall şirketlerinin ürettiği Boxer zırhlı araçlarının 10 milyar Euro, Patria zırhlı muharebe araçlarının da yaklaşık 7 milyar Euro'ya mal olması bekleniyor.

Boxer ve Patria'ların teslimatının önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Alman Savunma Bakanlığının ayrıca IRIS-T hava savunma sistemleri ile SkyRanger drone savunma platformları satın alma planlarında ileri aşamada olduğu, satın alımların mali detayları üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 40 adet Eurofighter satışına onay vermişti.

Silah alımları için borçlanılacak

Almanya Başbakanı Merz, savunma harcamalarının anayasada yazılı borçlanma limitlerinin dışında tutulması için meclis desteğini almayı başarmış, böylece hükümetin kapsamlı savunma alımlarının finansmanı önündeki engeller kaldırılmıştı.

Almanya'nın genel savunma bütçesinin 2026'da bu yıla göre 20 milyar Euro artarak 83 milyar euroya ulaşması planlanıyor. Alman hükümeti, silah ve savunma sistemi alımları için yüz milyarlarca euro borçlanmayı planlıyor.

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3,5'i oranına yükseltilmesi hedefini belirlemişti. Almanya Başbakanı Merz, bu orana 2029 yılına kadar ulaşmayı planladıklarını açıklamıştı.