Almanya: ABD bizim için NATO’da vazgeçilmez bir ortaktır

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Pentagon’un Almanya’daki Amerikan asker sayısını 5 bin kişi azaltma yönündeki kararının ardından sürece dair ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı. Merz, ABD yönetimiyle özellikle bölge politikaları konusundaki fikir ayrılıklarını kabul ederken, bu durumun NATO’nun temel sütunlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Asker çekme kararı ile liderler düzeyinde yaşanan söz düellosu arasında doğrudan bir bağ olmadığını savunan Merz, ittifak hukukuna sadık kalınacağı mesajını verdi.

Askeri çekilme kararı ve stratejik etkiler

Pentagon’un önümüzdeki bir yıllık süreçte Almanya’daki askeri personel sayısını yaklaşık 36 binden 31 bin seviyesine indirme planı, Avrupa savunma mimarisinde yeni bir tartışma başlattı. Bu karar, asker sayısındaki azalmanın yanı sıra daha önce planlanan uzun menzilli füze sistemlerinin konuşlandırılması projelerinin de askıya alınması anlamına geliyor. Şansölye Merz, bu gelişmeyi Washington’ın kendi iç stratejik değerlendirmesi olarak nitelendirirken; Almanya’nın kendi savunma kapasitesini artırma ve Bundeswehr’in (Alman Ordusu) personel sayısını 260 bin hedefine çıkarma konusundaki kararlılığını yineledi.

Diplomatik gerilimin perde arkası

Berlin ve Washington arasındaki tansiyon, Merz’in ABD’nin dış politika hamlelerine yönelik getirdiği sert eleştirilerle tırmanmıştı. ABD tarafının bu eleştirilere liderlik düzeyinde verdiği yanıtlar ve ardından gelen asker çekme kararı, birçok kesim tarafından siyasi bir refleks olarak yorumlandı. Ancak Şansölye Merz, farklı görüşlere sahip olmanın müttefiklik ilişkisini bitirmeyeceğini belirterek, Amerikalıların stratejik ortaklık konumunun sarsılamayacağını vurguladı ve ilişkileri yumuşatma yoluna gitti.

Almanya’nın yeni savunma vizyonu

Ramstein gibi kritik askeri tesislere ev sahipliği yapan Almanya, ABD’nin bu geri çekilme adımını Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gereken bir dönemin başlangıcı olarak görüyor. Savunma yönetiminden gelen açıklamalar da bu durumun öngörülebilir bir gelişme olduğunu ve Avrupa’nın kendi savunma sanayii ekosistemini güçlendirmesi gerektiğini teyit ediyor. NATO’nun yüzde 2’lik savunma harcaması eşiğini aşan Almanya, bu hamlesiyle transatlantik ortaklığa olan bağlılığını teknik ve mali verilerle kanıtlamayı sürdürüyor.