Almanya aile birleşimi vizesinde Türkler ilk sırada

Aile birleşiminin son dönemde getirilen bazı uygulamalarla zorlaştırılmasına rağmen Almanya bu yıl 100 bini aşkın aile birleşimi vizesi verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 verilerine göre kasım ayı sonuna kadar en fazla başvuruyu yapan ilk beş ülkenin vatandaşlığa sahip kişilerin 101 bin 756 vize talebi onaylandı.

DW Türkçe'nin haberine göre başvurucular arasında Türkler ilk sırada geldi.

Ocak-Kasım döneminde 14 bin 907 Türk vatandaşının aile birleşimi vizesi talebi onaylanırken, onları 13 bin 148 Suriyeli, 9 bin 286 Hindistanlı, 7 bin 143 Kosovalı ve 4 bin 426 Arnavut izledi.

Vizelerin yaklaşık üçte birinden fazlasına karşılık gelen 37 bin 227 vize, çocukların ebeveynlerinin yanına gelmesi amacıyla verildi. Yaklaşık 3 bin 500 vize ise, ebeveynlerin çocuklarının yanına gelmesi için verildi.

En sık verilen vizeler ise Almanya'da yaşayan yabancıların eşleri için verilen vizeler oldu. Bu kategoriden toplam 44 bin 426 vize düzenlendi. Ayrıca, bir kişinin Alman pasaportlu eşinin yanına taşınabilmesi için de 16 bin 298 vize verildi.

Yaz ayından itibaren sınırlama

Aile birleşimi hakkı çoğunlukla yalnızca çekirdek aileyi, yani eş ve küçük yaştaki çocukları kapsıyor. Sınırlı sayıda istisna ise bazı mağduriyet durumları için geçerli. Mart 2024'teki koalisyon reformu ile yüksek nitelikli işçilerin ebeveynleri ve kayınvalide ve kayınpederleri de vize kapsamına alındı.

Temmuz ayında ise hükümet, sınırlı koruma statüsüne sahip kişilerin aile birleşimini iki yıl süreyle durdurdu. Bu gruptakileri genelde Suriyeli göçmenler oluşturuyor.

Artık, sadece "mağduriyet durumlarında" geçici koruma hakkına sahip kişiler; eşlerini ve küçük yaştaki çocuklarını yanlarına alabiliyor. İltica hakkı tanınmış kişilerin ise aile birleşimi hakkı korunuyor.

Almanya 993 sığınmacıyı ülkeye sokmadı

Bu arada Alman hükümeti, sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasının ardından Almanya'ya girişleri geri çevrilen yaklaşık bin 600 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hükümetten edinilen bilgilere göre 7 Mayıs'tan bu yana yoğunlaştırılmış iç sınır kontrolleri uygulaması kapsamında girişleri reddedilen kişilerden 31 Ekim itibarıyla bin 582 sığınma başvurusu yapıldı.

Söz konusu bilgi, Yeşiller'in parlamentoda verdiği bir soru önergesine verilen yanıt kapsamında edinildi.

Verilere göre, mayıstan bu yana yoğunlaştırılmış kontroller kapsamında polis 993 sığınmacıyı geri çevirdi. Hükümet, bu uygulamayı Sığınma Yasası'nın bir maddesine dayandırıyor.

İlgili maddede, "Başka bir devletin Avrupa Topluluğu veya uluslararası bir anlaşmanın hukuki hükümleri çerçevesinde sığınma işlemlerini yürütmesinden sorumlu olduğuna dair işaretler varsa ve geri kabul prosedürü başlatılmışsa giriş reddedilebilir" deniliyor.

8 Mayıs-31 Ekim tarihlerinde toplam 201 kişi "yardıma muhtaç'" olarak sınıflandırıldı. Bu dönemde toplam 32 bin 236 izinsiz giriş tespit edildi.

Bunların çoğu Fransa, Polonya ve Avusturya sınırları ve havaalanlarında gerçekleşti.

Yeşiller'den tepki

Yeşiller Partisi milletvekili ve iç politika sözcüsü Marcel Emmerich, "Ülkede güvenliği artırmak yerine sınır blokajları uygulanması ekonomiye zarar veriyor, yolculukları aksatıyor ve sınır bölgelerine yük bindiriyor" diye konuştu.

Emmerich, sınırda yapılan uygulamalar için kabul edilen yüksek maliyet ve ağır yüke karşın, ölçülebilir herhangi bir güvenlik kazancının görülmediğini de savundu.

Almanya kontrolleri yoğunlaştırdı

Almanya'daki tüm kara sınırlarında 16 Eylül 2024'ten itibaren sınır kontrolleri uygulanıyor. Bazı kontroller, bu tarihten önce de hâlihazırda mevcuttu.

İçişleri Bakanlığı, izinsiz girişleri daha etkili şekilde engellemek amacıyla kontrollerin kapsamını genişletti. Süreli kontroller iki kez uzatıldı.

En son uzatma Mart 2026 ortasına kadar geçerli olacak.

Schengen Bölgesi'ndeki Avrupa ülkelerinde normalde sınır kontrolleri öngörülmezken, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mayıs ayında göreve gelir gelmez önceki merkez sol koalisyon döneminde başlatılan kontrolleri yoğunlaştırdı.

Polislere; hasta veya hamile kadınlar gibi hassas gruplar hariç, sığınmacıları geri çevirmeleri talimatını verdi.