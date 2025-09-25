Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye geliyor!

  1. Ekonomim
Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ekim ayı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Planlanan ziyareti Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan duyurdu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, önümüzdeki haftalarda Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.

Ocak sonunda Berlin'de göreve başlayan Büyükelçi Turan, Bavyera'nın Nürnberg kentinde yaptığı açıklamada, Ekim ayında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Ankara'yı ziyaret edeceğini, ardından bir iki hafta içerisinde de Başbakan Merz'in ziyaretinin planlandığını söyledi. 

Anka haber ajansı Merz'in ziyaretinin de Ekim ayı içinde gerçekleşmesinin beklendiğini yazdı.

Olası ziyarete dair henüz Almanya'da Dışişleri veya Başbakanlık ofislerinden ise bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Merz ilk kez Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde görüşmüştü 

Merz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Mayıs ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında yüz yüze görüşmüşler, Alman hükümet kaynakları Merz'in bu buluşma sırasında Erdoğan'dan gelen Türkiye davetini "memnuniyetle kabul ettiğini" aktarmıştı.

Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağının satışı onaylandı

Berlin yönetimi Tiran'daki zirveden haftalar sonra Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına da onay vermişti.

Almanya ile Türkiye arasında vize çalışması yapılıyor

Bu arada açıklamaları sırasında Türkiye-Almanya ilişkilerine de değinen Büyükelçi Turan, "Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir. Bu, karşılıklı menfaatlere dayanan bir ilişkidir" dedi.

Vize süreçlerine de değinen Turan, özellikle iş insanlarına yönelik kolaylık beklentisinde olduklarını belirterek, "Bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyouz Alman makamlarında. Özellikle iş insanlarımız yönelik. Ama biz bunun daha da hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını istiyoruz. Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz" diye konuştu. (DW, Anka)

